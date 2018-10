Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempestade Leslie deixa prejuízo de milhões em vários concelhos

População afetada pelos fogos do ano passado lida agora com estragos do mau tempo. Autarquias contabilizam prejuízos.

Por Isabel Jordão e Mário Freire | 01:51