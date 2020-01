Chuva com possibilidade de trovoada para começar esta quarta-feira e subida das temperaturas máximas

queda de neve nos pontos mais altos da Serra da

Estrela até ao fim da manhã.





O IPMA prevê para esta quarta-feira chuva com possibilidade de trovoada e uma ligeira subida das temperaturas em todo o continente. Espera-se ainda vento forte eConte ainda com a generalidade das temperaturas máximas entre os 16 e os 18 graus à exceção de Guatrda e Bragança com 8 e 9 graus de temperatura máxima.Sete distritos de Portugal continental estão ainda sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão desde as 06h00 de hoje e até às 21h00 de quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com 4 a 5 metros.

O IPMA colocou também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte, até às 09h00 de hoje.