Depressão Ignacio atinge Portugal este fim de semana. Saiba o que esperar

A depressão Ignacio vai chegar a Portugal Continental no sábado e vai provocar períodos de chuva fortes e intensos, em especial nas regiões Norte e Centro do país.O vento irá novamente intensificar durante o dia de sábado, soprando durante a manhã forte, com rajadas até 70 km/h na zona costeira de Lisboa, e com rajadas até 100 km/h, nas terras altas.A agitação marítima mantém-se forte com ondas com 4 a 4,5 metros. Durante a manhã prevê-se ainda queda de neve, principalmente acima de 1200/1400 metros de altitude.