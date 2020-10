Condições meteorológicas vão agravar-se esta manhã. Veja aqui os conselhos da Proteção Civil

O estado do tempo no continente vai agravar-se a partir das 09h00 com chuva forte, tendo sido emitido aviso vermelho para o início da tarde nos distritos de Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Setúbal.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro, vai estar em vigor nos cinco distritos entre as 12h00 e as 18h00 de hoje.

O aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Nesta situação, o IPMA recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da proteção civil.



A Proteção Civil recomenda ainda que a população evite zonas de risco de inundação ou onde o vento possa abalar estruturas.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda ainda a adoção de comportamentos adequados à situação meteorológica.