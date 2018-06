Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primavera fria e calor só para a semana

Estação teve temperaturas abaixo do normal e muita chuva.

Por Bernardo Esteves | 09:53

A primavera em Portugal continental está a ser mais fria e chuvosa do que o habitual. Segundo uma análise do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a estação foi "fria e extremamente chuvosa", com "valores da temperatura média do ar inferiores ao normal", enquanto à precipitação registou níveis "muito superiores ao valor normal".



Entre março e maio, a precipitação total foi de 429 mm por metro quadrado. "Corresponde a cerca de 200% do valor médio e é a terceira primavera mais chuvosa desde 1931 (depois de 1936 e 1956)", refere o IPMA.



Já o valor médio da temperatura média do ar foi de 13,19 graus e inferior ao normal em 0,41 graus: "Foi a terceira primavera mais fria desde 2000, depois de 2013 e 2016".



Com o verão à porta, o tempo quente tarda em chegar. Os próximos dias vão ser marcados pela chuva. "De um modo geral vamos continuar até segunda-feira com céu muito nublado e períodos de precipitação, geralmente fraca. A sul são esperadas mais abertas", disse ao CM a meteorologista Paula Leitão. A mudança pode acontecer a partir de terça-feira: "Os modelos apontam para uma mudança no tempo, sendo esperada uma pequena subida de temperatura e vento a rodar para o quadrante norte. Ainda estamos a alguma distância e é preciso confirmar esta alteração".