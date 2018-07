Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temperaturas chegam aos 45 graus na quinta-feira

Saiba que tempo esperar para os próximos dias.

08:58

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera reviu as previsões e admite agora a possibilidade de a vaga de calor elevar as temperaturas em alguns locais do Alentejo para os 45 graus na primeira semana de agosto.



De acordo com os valores disponibilizados este domingo são esperados, na próxima quinta-feira, 45 graus em Reguengos de Monsaraz e em Mourão.



No mesmo dia, em Évora são esperados 44 graus.



Em Lisboa a previsão é de 38 graus e no Porto 33.