Tempo ameno mantém-se após fim de semana de sol. Conheça a previsão metereológica para esta segunda-feira

As temperaturas amenas, a fazer lembrar a Primaveira, vão continuar esta segunda-feira. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu estará ao longo do dia pouco nublado, o vento mais intenso vai atingir o Algarve e nas terras altas e registar-se-à agitação marítima forte na costa sul. Há noite está previsto um acentuado arrefecimento noturno.Vai ainda sentir-se uma pequena subida da temperatura mínima, em especial nas regiões Centro e Sul e uma pequena descida da temperatura máxima.Quanto às temperaturas máximas estarão entre os 22 (Braga e Santarém) e os 16 (Bragança e Vila Real). O resto do País oscilará entre essas temperaturas à exceção da Guarda que não irá além dos 11 graus de máxima.No arquipélago dos Açores as temperaturas máximas estarão entre os 14 e os 15 graus com previsão de chuva e no arquipélago da Madeira registar-se-ão 18 (Porto Santo) e 21 (Funchal) graus de máximas com céu nublado.