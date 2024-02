No primeiro mês do ano registaram-se menos episódios de urgência no Serviço Nacional de Saúde (SNS), em comparação com o mesmo período de 2023, mas o tempo de espera entre a triagem e a primeira observação médica subiu.



A região de Lisboa e Vale do Tejo é onde os utentes mais esperam para serem vistos por um médico, apesar de se terem registado menos 30 mil episódios no período em análise face a 2023.









Ver comentários