Perto de 19% dos doentes com cancro operados em hospitais públicos nos primeiros seis meses de 2023 foram atendidos com tempos de espera superiores ao estabelecido na legislação, uma percentagem que aumenta para 32% nas cirurgias cardíacas.De acordo com uma análise da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) sobre os tempos de espera no SNS, no primeiro semestre de 2023, na área de Oncologia, foram realizadas 30 697 cirurgias programadas nos hospitais públicos, o que equivale a menos 1% face a igual período de 2022.No mesmo período foram realizadas 4752 cirurgias programadas de doença cardíaca nos hospitais públicos, o que corresponde a um aumento de 8% face a 2022. Do total de utentes submetidos a cirurgias cardíacas, 32% foram atendidos com espera superior aos TMRG.