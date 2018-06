Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a continução de tempo frio e chuva para esta semana. As temperaturas, até domingo, não vão além dos 20 graus de máximas e as mínimas vão andar entre os 13 e 15 graus em Lisboa.A chuva também está para ficar nos próximos dias.De acordo com o site oficial , o céu vai estar muito nublado em todo o continente com aguaceiros ocasionais e as ilhas da Madeira e Açores também vão ter as mesmas condições climatéricas.