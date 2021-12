A chuva, frio e vento vão dar tréguas por alguns dias. A previsão do tempo aponta que para sexta-feira, sábado e domingo o sol predomine em todo o território nacional.





No fim de semana alargado de Réveillon aponta-se também para a subida dos valores da temperatura, com máximas na ordem dos 20º um pouco por todo o País. Isto, aliado ao sol e ao vento fraco, proporcionará aos portugueses uma Passagem de Ano com um clima próprio da primavera.