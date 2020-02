"Tenho poucos meses de vida": doente está sem tomar remédio para o cancro há 26 dias

"Sem o medicamento tenho poucos meses de vida", lamenta aoFernando Sousa. Assinalam-se esta quarta-feira 26 dias desde que este homem, de 58 anos, doente oncológico com leucemia mieloide crónica, está à espera do fármaco ponatinib de 45 mg. Uma espera que coloca a sua vida em risco.confirmou que até esta terça-feira o remédio continuava em falta no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), e que há seis pacientes que necessitam desta medicação no CHUA.Fernando é obrigado a tomar diariamente a medicação para sobreviver ao cancro. Mas o paciente acompanhado neste centro hospitalar desde junho de 2019 não tem alternativa terapêutica, e há quase um mês que não toma nada contra o cancro. "Não tomo a medicação desde 11 de janeiro" explicou ao. Na farmácia do hospital de Portimão disseram-lhe que não tinham a medicação, "e não sabiam quando iria chegar".Aoo CHUA diz que "não há doentes a aguardar o medicamento", e que o mesmo está "disponível". No caso de Fernando, o hospital explica que a "dosagem do fármaco teve de ser adequada", o que gerou "novo procedimento de aquisição", sendo dispensado por outro hospital. Mas oapurou que o doente sempre tomou 45 mg, apesar dos efeitos secundários.O hospital garante ainda que não há dificuldades "financeiras".