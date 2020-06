Tensão e violência em prédio ocupado em Lisboa

A PSP usou gás pimenta e recorreu aos bastões para reprimir, esta segunda-feira, uma multidão furiosa com o despejo do Seara – Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, em Arroios, Lisboa. Em resultado da escaramuça, além de vários feridos, duas pessoas tiveram de receber tratamento hospitalar: uma mulher ficou com um ferimento na cabeça e um homem sofreu várias escoriações, também na cabeça. Ambos precisaram de levar pontos.O Seara estava a usar, desde maio, um antigo infantário abandonado para apoiar pessoas carenciadas, incluindo sem-abrigo, mas na madrugada desta segunda-feira uma dezena de seguranças privados invadiram o espaço e, em nome dos proprietários, tentaram despejar as 13 pessoas que lá se encontravam a pernoitar. Dessas, conseguiram expulsar dez, mas três resistiram e, ao final da tarde, terão mesmo conseguido chegar a acordo com os donos do prédio para permanecerem no local.Chamada a intervir, a PSP diz que até esse momento tinha havido "momentos tensos, mas não agressões" e entretanto montou um cordão de segurança com cerca de duas dezenas de agentes em torno do edifício. No entanto, e sem que se apercebessem, alguns elementos do Seara conseguiram furar o cordão e entrar na porta 9 do Largo de Santa Bárbara.Foi nessa altura que os ânimos se exaltaram. A multidão investiu contra a polícia, que respondeu à bastonada. O edifício no centro da discórdia, desocupado desde 2018, foi comprado por uma imobiliária e vendido a três pessoas que residem no estrangeiro. Em comunicado, os proprietários lamentaram "a situação criada pelos manifestantes" e dizem que aguardam licença para destinarem o prédio a "habitação e comércio".