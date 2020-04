Chuva e queda de neve é a previsão para esta terça-feira

Os distritos de Évora, Setúbal, Beja e Portalegre estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e os de Castelo Branco e Guarda por causa da queda de neve, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Évora, Setúbal, Beja e Portalegre vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas entre as 11h00 e as 18h00 de hoje.

Os distritos de Castelo Branco e da Guarda estão sob amarelo até às 00:00 de quarta-feira por causa da queda de neve dispersa acima de 800/1000 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para 1200 a 1400 metros ao longo do dia de hoje e aumentando de intensidade a partir da tarde.