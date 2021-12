Os efeitos da administração da terceira dose da vacina às pessoas com mais de 65 anos já se está a fazer sentir, com o número de infeções a desacelerar nesta faixa etária nos últimos 14 dias. A revelação foi feita pela Direção-Geral da Saúde e pelo Instituto Ricardo Jorge no relatório semanal designado ‘Linhas Vermelhas’.