Terceiro bebé a nascer de mãe infetada com coronavírus está bem

O terceiro bebé a nascer de mãe infetada com coronavírus encontra-se bem, assim como a mãe. O bebé nasceu prematuro (pesava apenas 1530 gramas), no dia 27 de março, na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.



"Deposito o meu voto de confiança na equipa da MAC para tomar conta do meu filho por saber que , nomeadamente na especialidade de neonatologia, são do melhor que existe na Europa", diz a mãe, que deixa um conselho para as mães em situação similar: "manter a tranquilidade e seguir todas as recomendações da DGS. Em caso de dúvida, falar com o seu médico obstetra e/ou ligar para a linha Saude24".





"Ser mãe de um bebé prematuro não é fácil, muito menos no contexto do COVID-19. Contudo, tenho a esperança de que, com o passar do tempo, possamos olhar para trás e sorrir em família. Seria sinal de que o País (e o mundo) foi capaz de ultrapassar esta pandemia e que vida teria voltado à normalidade", sublinha.