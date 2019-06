Termas de Portugal investe 350 mil euros para conquistar público mais jovem

A Associação Termas de Portugal vai investir 350 mil euros numa campanha de comunicação para promover as 50 estâncias termais e conquistar um público mais jovem e urbano, disse à agência Lusa o presidente.No dia em que apresentou a campanha "É natural estar bem", o presidente da Associação Termas de Portugal, Vítor Leal, explicou que o objetivo é passar dos atuais 70 mil clientes que procuram o termalismo de bem-estar para atingir, daqui a um ano, cerca de 120 mil clientes neste segmento.Em declarações à Lusa, Vítor Leal acrescentou ainda que a meta, em termos de faturação, é conquistar um valor agregado muito superior ao existente hoje e crescer na ordem dos dois dígitos, ou seja, pelo menos 10%.Este segmento de turismo contabiliza um peso total de 24 milhões de euros em faturação.Segundo a mesma fonte, em 2018, a receita direta dos balneários termais -- sem contar com o impacto indireto como a estadia nos hotéis ou refeições -- situou-se em dois milhões de euros no termalismo de bem-estar e cerca de 12 milhões no termalismo terapêutico.Os primeiros indicadores de 2019 mostram que há termas a crescer acima dos dois dígitos, o que leva o presidente da associação a antecipar que "vai ser um bom ano".Ainda sem ter as contas finais fechadas, Vítor Leal refere que, no primeiro semestre, a faturação deverá crescer 20% face ao ano passado.Ainda sobre a nova campanha, Vítor Leal explicou que 70% do valor investido é financiado pelo programa Valorizar, do Turismo de Portugal, e o restante pelos concessionários das termas portuguesas."Esta campanha vai demonstrar toda a sua atualidade, modernidade e dar a conhecer os investimentos na requalificação das estâncias termais com uma nova oferta mais direcionada para a área de bem-estar, que é complementar do segmento de saúde", sublinha o mesmo responsável.Até agora o público-alvo no segmento saúde tem mais de 55 anos. Com esta campanha pretende-se atingir uma faixa a partir dos 35 anos e a vertente das famílias e também captar um público mais jovem a partir dos 25 anos que procura 'short breaks' e escapadelas.A nova estratégia de comunicação, criada a pensar no público português, contempla também uma oferta para atrair clientes internacionais.Neste contexto, o presidente da Associação Termas de Portugal realça que o mercado espanhol, pela proximidade, é "apetecível e de forte aposta", bem como outros mercados que apresentam uma tendência de procura para a saúde e bem-estar como é o francês, luxemburguês, suíço e alemão.A campanha tem como base um novo pacote de rotas que ligam o conceito das estâncias termais ao território onde estão integradas. Assim, surgiu a Rota Histórica, a Rota Natureza e a Rota Charme.Desde 2004, foram investidos 300 milhões de euros na requalificação das estâncias termais, valor oriundo de fundos públicos e comunitários, segundo o responsável.