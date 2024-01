Termina esta sexta-feira consulta pública do relatório preliminar da comissão independente responsável por novo aeroporto

O período de consulta pública do relatório preliminar da comissão técnica independente (CTI) responsável pela avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto, que apontou Alcochete e Vendas Novas como as duas opções viáveis, termina esta sexta-feira.

Inicialmente previsto decorrer até 19 de janeiro, o prazo para os interessados enviarem as suas pronúncias à CTI foi prolongado por mais cinco dias úteis, até esta sexta-feira, devido à época festiva do Natal e fim do ano.

Após a receção de contributos durante a consulta pública, a CTI vai elaborar o relatório final, incluindo as participações que revelem "racionalidade", "mérito", "oportunidade e pertinência técnica".

A CTI responsável pela avaliação estratégica ambiental para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa apresentou, a 5 de dezembro, o relatório preliminar, que servirá de base para a decisão do Governo sobre o novo aeroporto.

A comissão considerou que, das nove opções em estudo, Alcochete é a que apresenta mais vantagem, com uma primeira fase em modelo dual com o Aeroporto Humberto Delgado, passando depois para uma infraestrutura única na margem sul do rio Tejo.

Foi também considerada viável a opção de Vendas Novas, nos mesmos moldes, isto é, primeiro em modelo dual, passando depois para aeroporto único.

A ANA -- Aeroportos e o consórcio responsável pelo projeto para um aeroporto em Santarém anunciaram que iriam participar na consulta pública.

No último caso, os promotores consideram que o seu projeto não foi bem avaliado pela CTI e a equipa liderada por Rosário Partidário não seguiu as recomendações para a União Europeia sobre as áreas de influência de um aeroporto, tendo a análise favorecido Alcochete e Vendas Novas.