D epois de um início de semana com chuva em alguns pontos do País, há boas notícias: o sol está de regresso a todo o território e, até ao fim de semana, as temperaturas irão subir de forma gradual. Em algumas regiões, “os termómetros poderão atingir os 33º C no domingo” adiantou ao Correio da Manhã Bruno Café, meteorologista do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera.









