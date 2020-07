Termómetros ultrapassam os 35 graus no fim de semana

Durante o fim de semana, vai manter-se o alerta amarelo para tempo quente em todo o País, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Até segunda-feira, Bragança, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro vão registar temperaturas acima dos 35 graus. “A partir de terça-feira, as temperaturas vão diminuir para valores mais normais para a época (menos dois a três graus), mas o tempo vai manter-se quente em todo o País. Só na faixa costeira o vento sopraria com maior intensidade, o que não é o ideal para quem está na praia”, disse ao CM a meteorologista Patrícia Marques, do IPMA.