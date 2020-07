Termómetros vão chegar aos 40 graus no fim de semana

Sexta-feira e sábado as mínimas ainda serão relativamente baixas (noites frias) mas a partir de domingo já há cidades, como Castelo Branco, Portalegre e Faro, que vão ter mínimas de 22 e 23 graus centígrados.



As temperaturas vão subir já a partir desta sexta-feira em Portugal continental. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam que nalgumas regiões, nomeadamente no Interior Centro e Alentejo, os termómetros vão registar temperaturas próximas ou a ‘bater’ nos 40 graus.Sexta-feira e sábado as mínimas ainda serão relativamente baixas (noites frias) mas a partir de domingo já há cidades, como Castelo Branco, Portalegre e Faro, que vão ter mínimas de 22 e 23 graus centígrados.

No Litoral, os dias vão convidar a banhos, com as temperaturas da água do mar a rondar os 17º na Costa de Caparica (Almada) e Esmoriz (Ovar), 18º em Carcavelos (Cascais), 20º na Comporta (Grândola) e 21º nalgumas praias do Algarve, como Manta Rota e ilha de Tavira.