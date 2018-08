Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Termómetros vão chegar aos 45 graus este sábado

Lisboa, Setúbal e Alentejo vão registar as temperaturas mais elevadas.

08:26

Portugal continental, o arquipélago da Madeira e o grupo central dos Açores apresentam este sábado um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).



Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.



Lisboa, Setúbal e Alentejo são as zonas com temperatura mais elevada

Temperaturas a rondar os 45 graus é o que se pode esperar nas zonas de Lisboa, Setúbal e Alentejo.



O alerta vermelho atinge grande parte do país, as zonas do interior são as mais afetadas.



Risco à exposição UV

O calor extremo que se regista no país levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar 11 distritos do continente sob aviso vermelho, o mais grave da escala.



Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Braga são os distritos com uma situação meteorológica de risco extremo.



Este aviso implica recomendações à população para que se mantenha regularmente ao corrente da evolução das condições meteorológicas e para que siga as orientações da Autoridade Nacional da Proteção Civil.



No resto do continente, os avisos são laranja, o que significa risco moderado a alto.



Para hoje, o IPMA prevê tempo excecionalmente quente, com céu pouco nublado ou limpo e condições favoráveis à ocorrência de trovoada.