Terrenos têm de ser limpos até dia 15 de março

Os proprietários têm um mês para assegurar a limpeza de terrenos florestais, inclusive à volta de habitações, cumprindo o prazo de "até 15 de março", que se mantém inalterado apesar do confinamento geral.Em 2020, o prazo foi prorrogado, por duas vezes, ainda que já depois do fim da data inicial, no âmbito das medidas excecionais relativas à pandemia. Uma decisão que a Federação Nacional das Associações de Proprietários Florestais (FNAPF) espera vir a repetir-se. "Penso que o Governo vai ter, outra vez, o bom senso de prorrogar o prazo", afirmou o presidente da FNAPF, Luís Damas, defendendo o alargamento até 31 de maio, tendo em conta as condições meteorológicas e o dever de recolhimento."O prazo está desajustado. Na natureza não há datas, há ciclos, uns anos o inverno e a primavera prolongam-se, são mais secos ou mais húmidos, e isso não pode ter uma data fixa", disse Luís Damas. Os trabalhos para a implementação de faixas de gestão de combustível contra fogos implicam a criação de uma faixa de 50 metros à volta de casas e outras edificações e uma de 100 metros à volta de aglomerados populacionais, parques de campismo e zonas industriais.