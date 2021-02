Tesoureiro e vogal vacinados em lar da Santa Casa da Misericórdia de Alvor

No lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Alvor foram vacinadas 66 pessoas, entre as quais o provedor, Mário de Freitas, que tem presença permanente na instituição e, à última hora, o tesoureiro e um vogal.A indicação para vacinar o tesoureiro e o vogal surgiu depois de terem sobrado duas vacinas destinadas a funcionários, que não as puderam tomar: um por estar a tomar medicação e outra por estar grávida. "Uma vez que as vacinas já estavam nas seringas e para não as desperdiçar, o médico e a enfermeira perguntaram quem deveria ser inoculado: indiquei aqueles dois elementos, que estão muito presentes no lar", explicou aoMário de Freitas, de 76 anos."Passo mais horas na instituição que qualquer funcionário", frisou, sublinhando ter indicado o seu nome de acordo com as normas da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e da União das Misericórdias Portuguesas.