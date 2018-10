Registo nacional reportou 4918 diretivas antecipadas de vontade este ano, até setembro. Já foram criados mais de 23 mil testamentos vitais no País.

Entre janeiro e setembro deste ano foram registados 4918 testamentos vitais em Portugal. O valor corresponde, em comparação com o mesmo período do ano passado, a uma quebra de 50%. Isto porque nos primeiros nove meses de 2017 foram feitos 9937 testamentos vitais.



Segundo os dados do Serviço Nacional de Saúde, só ...