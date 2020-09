O hospital pediátrico de Coimbra está a realizar os testes à Covid-19 na rua, obrigando os familiares e os bebés e crianças a esperar no exterior, situação que tem motivado várias queixas.









O caso mais recente foi com um bebé de três meses. A família recorreu à Urgência Pediátrica, onde deu entrada por volta das três e meia da manhã. O filho tinha febre, tosse e expetoração. Face aos sintomas, a criança e a família ficaram na rua, à porta da Urgência, onde foi feito o teste, e esperaram durante a madrugada pelo resultado.

Carlos Santos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra (CHUC), reconhece que a situação “não é aceitável em noites de chuva e frio”, alegando, no entanto, ser “o procedimento mais seguro. É a segurança, em prol do conforto”, esclareceu. Confrontado pelo CM com a falta de medidas tomadas durante o verão para acautelar esta situação, o administrador argumenta “que nem tudo é perfeito” e que “já está a ser preparado um espaço no interior” da unidade hospitalar.