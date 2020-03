Teste a preso com suspeita de estar infetado com coronavírus deu negativo

O teste a um recluso da Ala B da Cadeia de Lisboa com suspeitas de ser portador de Covid-19 deu negativo. O exame foi feito no hospital Curry Cabral, depois de uma equipa do INEM ter estado ontem à tarde no estabelecimento prisional da capital para recolher amostras junto do preso.





O mesmo, no entanto, continua na manhã desta quarta feira em isolamento total.





O CM sabe ainda que a guarda prisional da cadeia de Lisboa realizou rusgas em pelo menos duas celas, depois de ter tido conhecimento de que presos estavam a produzir vídeos, colocando-os depois nas redes sociais.



Nos registos davam conta da preocupação sentida pela população prisional, depois de surgida a primeira suspeita de covid 19 naquela cadeia. Foi apreendido um telemóvel.