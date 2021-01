O ministro das Finanças, João Leão, testou positivo à Covid-19. “Está em confinamento domiciliário, não tendo até ao momento apresentado quaisquer sintomas”, informou este sábado uma nota do ministério.





CM apurou que João Leão foi testado porque iria participar, em Bruxelas, em reuniões do Eurogrupo e do Ecofin na próxima semana. O protocolo obriga a uma testagem prévia da comitiva antes da viagem. Fonte oficial garantiu que a equipa do gabinete do ministro está em isolamento em casa.



O governante participou esta semana no Conselho de Ministros e, já na sexta, em encontros no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia. Tanto o gabinete do primeiro-ministro como as autoridades de saúde foram, de imediato, informados do teste positivo. As últimas irão avaliar agora o nível de risco para os diferentes membros do Governo.





Fonte oficial da Comissão Europeia indicou, entretanto, que os vice-presidentes Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, assim como a comissária Elisa Ferreira, “consideradas pessoas de contacto” próximo, estão em isolamento.





Na última semana, também a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, testou positivo à Covid-19, apresentando “sintomas ligeiros”. São já quatro os ministros deste Governo que testaram positivo: Ciência, Planeamento, Trabalho e Finanças.