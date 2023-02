"Entre os 5 e os 10 anos, num orfanato, fiz ali a primária. Havia mais de 300 raparigas. Fui abusada pela primeira vez aos 5 anos, pelo padre que era o dr X, mais ou menos com 40/50 anos, era gordinho. (…)." No inquérito que preencheu com a Comissão Independente, revelou as seguintes modalidades de abuso: exibição de zonas genitais, manipulação de órgãos sexuais, toque de outras zonas erógenas do corpo e/ou beijos nas mesmas zonas, masturbação do outro, sexo anal (a si), visionamento conjunto de pornografia.









