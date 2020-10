Testes à Covid-19 a 108 utentes do lar de Grândola deram resultado negativo

Os testes realizados na sexta-feira aos 108 utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Grândola, tiveram todos resultado negativo para o novo coronavírus, anunciou hoje a autoridade local de saúde.

Recorde-se que um surto com 11 infetados pelo coronavírus foi identificado na Santa Casa da Misericórdia de Grândola, na última quinta-feira.

Dos 11 casos identificados, seis são utentes do lar de idosos e os outros cinco são funcionários que também tiveram resultados positivos nos testes de despiste da covid-19, quatro deles trabalhadores da cozinha e um que desempenha outras funções

"A Misericórdia realizou testes a todos os trabalhadores (105), tendo detetado cinco casos de covid-19. Quatro são trabalhadores da cozinha e um pertence a um dos três blocos da Santa Casa", explicou ao CM o delegado de saúde de Grândola, Ismael Selemane.

Segundo o responsável, na última quarta-feira, foi efetuado "um rastreio aos 39 residentes do bloco 01", ou seja, a utentes desta estrutura residencial de apoio a pessoas idosas (ERPI), que resultou na deteção de "seis casos positivos".

Na sexta-feira, o rastreio "foi alargado aos restantes utentes dos blocos 02 e 03 da Misericórdia de Grândola, num total de 108 pessoas, e o resultado foi negativo para todos" confirmou Ismael Selemane.

Os seis utentes com resultados positivos para o novo coronavírus SARS-CoV-2 "estão isolados num espaço próprio que foi criado pela Misericórdia, no âmbito do plano de contingência" e apresentam sintomas ligeiros da infeção, como febre e dor de garganta.

"Os trabalhadores estão a cumprir o isolamento em casa e nenhum deles apresenta sintomas" da doença, acrescentou o responsável, afiançando que "a situação para já está controlada".