Testes à Covid-19 a 45 funcionários da Câmara de Alpiarça deram todos negativo

Os testes de despiste da covid-19 feitos a 45 funcionários da Câmara Municipal de Alpiarça, no distrito de Santarém, "deram todos negativo", disse hoje à Lusa o presidente da autarquia.

"Os resultados dos 45 testes realizados aos funcionários da câmara, incluindo a mim e a vereadores a tempo inteiro, foram conhecidos ao final da tarde e confesso que, depois de alguma expectativa, foi com alívio que recebi a informação que deram todos negativo", disse à Lusa o presidente do município, Mário Pereira (CDU).

Os Paços do Concelho de Alpiarça encerraram provisoriamente ao público na terça-feira, depois de duas funcionárias da autarquia terem testado positivo à covid-19, situação que originou no sábado a realização de testes aos 45 funcionários que trabalham no edifício e cujos resultados foram hoje conhecidos.

O primeiro caso foi detetado na terça-feira, numa funcionária que estava em regime de teletrabalho, mas que se "deslocava com frequência ao edifício dos Paços do Concelho", afirmou Mário Pereira.

"Assim que soubemos deste caso fizemos testes aos dois contactos mais diretos desta funcionária. Um deles deu negativo e o outro positivo", contou o autarca.

A reabertura do edifício e dos serviços que ali funcionam ao público estava dependente destes resultados, tendo Mário Pereira referido à Lusa que, apesar de não haver ainda um dia definido para reabrir, "as condições para retomar o atendimento presencial estão reunidas".

Nesse sentido, "a reabertura do edifício e atendimento público será em breve, ainda durante esta semana, e com cuidados redobrados", adiantou.

Entretanto, o edifício foi higienizado e desinfetado, na quinta-feira, por elementos da corporação de bombeiros de Alpiarça.

O município ribatejano de Alpiarça tem registado até ao momento 14 casos positivos da covid-19, estando apenas aqueles dois ativos.

Portugal regista hoje mais três mortes e 157 novos casos de infeção por covid-19 em relação a domingo, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de pessoas internadas é de 374, mais oito do que no domingo, e nos cuidados intensivos estão 29 pessoas, menos quatro do que no domingo.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 52.825 casos de infeção confirmados e 1.759 mortes, das quais mais três na região de Lisboa nas últimas 24 horas.