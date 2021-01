Dezenas de alunos, professores e funcionários do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa foram, esta segunda-feira, chamados à mesma hora para realizarem testes de despistagem à Covid-19 no quartel dos Bombeiros de Vila Viçosa. A forte adesão dificultou a manutenção das regras de distanciamento social para serem evitados potenciais contágios por Covid-19.A decisão de testagem de várias turmas da Escola Básica do Carrascal e da Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro ocorre depois de um funcionário não docente da Escola Básica do Carrascal, em Vila Viçosa, ter testado positivo à Covid-19.