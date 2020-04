Testes à covid-19 feitos em Belmonte a funcionários de lares e outros profissionais deram todos negativo

Os testes à covid-19 realizados a funcionários dos lares do concelho de Belmonte, militares da GNR, bombeiros e profissionais de saúde, deram todos resultados negativos, anunciou este domingo aquela Câmara do distrito de Castelo Branco.

Em comunicado assinado pelo presidente do município, António Dias Rocha, é referido que na última semana foram realizados testes serológicos a todos os funcionários dos lares do concelho, GNR, bombeiros e profissionais de saúde, no âmbito de uma ação promovida pela autarquia local, sendo que os resultados foram todos negativos.

A informação acrescenta ainda que "o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social colaborou nesta iniciativa, garantindo testes PCR a dois terços dos funcionários do Lar D. Maria José Soares, da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte".

Citado na nota, o presidente da Câmara de Belmonte mostra-se "muito satisfeito com o resultado dos testes" e sublinha que este "comprova o bom trabalho que tem sido desenvolvido por todos".

"Quero mostrar aqui a minha gratidão pelo trabalho realizado por todos os profissionais de saúde e forças de segurança. Tenho também de agradecer a todos os munícipes do concelho de Belmonte pelo civismo, sentido de responsabilidade e compromisso nestas semanas tão exigentes", aponta.

António Dias Rocha lembra a importância de se manterem o trabalho e os procedimentos corretos para garantir o bem-estar e serenidade da população e apela a que todos sejam fortes e resistentes para se vencer a pandemia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 903 pessoas das 23.864 confirmadas como infetadas, e há 1.329 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.