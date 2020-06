Testes à covid-19 feitos em massa nas empresas da Região de Lisboa

Entre sábado e segunda-feira o INEM recolheu amostras para testagem de Covid-19 em mais de 2 mil trabalhadores de empresas da zona de Lisboa e Vale do Tejo, sobretudo no concelho de Azambuja, afirmou esta terça-feira o secretário de Estado da Saúde.António Lacerda Sales garantiu que durante esta semana vão continuar a ser testados trabalhadores na região que tem tido o maior aumento de casos nas últimas duas semanas.No relatório de situação esta terça-feira divulgado, Portugal regista 1436 mortos (mais 12) associados à Covid-19, em 32 895 (mais 195) casos confirmados.É o 29º país do Mundo no número de casos e 24º no número de mortos.