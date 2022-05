Testes antigénio à Covid-19 nas farmácias voltam a ser comparticipados

"A pandemia da COVID-19 mantém uma incidência muito elevada no país, com tendência crescente, para o que poderá contribuir o aumento de circulação de variantes com maior potencial de transmissão, estimando-se que a linhagem BA.5 da variante Omicron já seja dominante em Portugal", informa nota do Governo publicada em Diário da República.

preço máximo da realização dos TRAg de uso profissional não pode exceder os 10 (dez) euros".

O Governo decidiu atualizar a gratuitidade dos testes antigénio para diagnóstico da Covid-19 nas farmácias devido ao aumento do número de novos casos registados em Portugal.Assim, os testes passam a ser gratuitos mediante apresentação de receita médica prescrita pelo SNS.O Governo atualiza ainda o regime especial de preços máximos, referindo que "o