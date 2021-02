Testes em massa detetam casos de Covid-19 em Castro Marim

Pelo menos quatro casos de Covid-19 foram detetados este sábado naquela que foi uma iniciativa da Câmara de Castro Marim para fazer uma testagem em massa da população devido ao crescente número de casos das últimas semanas. Estão previstas serem testadas cerca de 800 pessoas entre sábado e domingo e a operação irá estender-se aos próximos fins de semana, uma vez que a autarquia comprou quatro mil testes - Castro Marim tem 7 mil habitantes, mas ficam de fora menores de 10 anos e quem já foi vacinado. No local estão 20 voluntários de diferentes áreas de saúde.A colheita é feita através de cinco pontos de testagem no Pavilhão Municipal local e ainda há uma unidade de saúde móvel que vai testar nos concelhos do interior. Os testes de antigénio demoram cerca de 20 minutos a mostrar o resultado e os infetados ficam automaticamente em isolamento, mas têm de confirmar ainda o resultado com um teste PCR.