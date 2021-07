Testes grátis à Covid-19 junto à praia em Matosinhos

Uma unidade móvel de realização de testes gratuitos à Covid-19 esteve, esta tarde, junto à praia de Matosinhos e estará, este domingo, junto à praia de Leça da Palmeira.

"Esta testagem direciona-se à população ainda não vacinada, com a vacinação incompleta ou até mesmo para aqueles que completaram a sua vacinação há menos de 14 dias. O processo é agilizado por técnicos de saúde que asseguram a qualidade da testagem e os procedimentos em caso de resultado positivo", indica a Câmara Municipal de Matosinhos, que disponibilizou a unidade móvel.

Hoje, o 'Covid-19 Bus' esteve em Matosinhos das 14h30 às 17h00. Amanhã estará na marginal de Leça da Palmeira no mesmo horário. As futuras localizações desta unidade móvel de testagem serão divulgadas semanalmente pelo município. "Esta é uma das medidas adotadas pela Câmara Municipal de Matosinhos para enfrentar o aumento do número de casos na Área Metropolitana do Porto, permitindo também que estes testes sejam utilizados no acesso à restauração do concelho, e tem o apoio da Unidade Local de Saúde de Matosinhos", refere a autarquia.