Testes negativos de Covid-19 a funcionários dos lares de Vila Velha de Ródão

Os testes realizados até ao final de agosto pela câmara de Vila Velha de Ródão junto dos funcionários das instituições de solidariedade social e lares do concelho tiveram resultados negativos, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, este município do distrito de Castelo Branco explica que é a segunda vez que realiza testes rápidos à presença do novo coronavírus junto destes profissionais no concelho de Vila Velha de Ródão.

"Esta segunda ronda procurou responder à preocupação manifestada por estas instituições face à circunstância de muitos funcionários usufruírem nesta altura do período maior de férias, sendo uma época de maior circulação de pessoas e, consequentemente, também de maior risco de contágio de Covid-19", lê-se na nota.

Com mais esta iniciativa, a autarquia quer prevenir uma eventual disseminação do vírus por aqueles que regressam ao trabalho, e assegurar a saúde e bem-estar de quem trabalha nestas instituições e dos seus utentes.

"A calendarização dos testes foi definida em estreita articulação com cada uma das entidades, sendo os resultados dos testes realizados até ao momento negativos", conclui.