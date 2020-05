Testes negativos deixam 48 pessoas na dúvida

A dúvida está instalada no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, que já recuperou três doentes com Covid-19. É que os 64 funcionários que cuidam dos utentes dos Cuidados Continuados fizeram teste à Covid-19, por ordem do Agrupamento de Centros de Saúde Local, e 49 deram positivo.Mas sujeitos a contra teste, apenas um funcionário testou positivo – os outros 48 deram negativos. "Não acreditamos nos primeiros resultados e fizemos novos testes numa entidade privada, credenciada e que está a realizar testes a nível nacional, e desses resultados só um deu positivo", explica Bento Morais, provedor da Santa Casa."É um descalabro. Traz-nos muitos prejuízos porque tivemos de mandar quase 70 pessoas para casa, pois tinham familiares diretos aqui a trabalhar, estão de baixa a 100%, sem trabalhar, porque o primeiro resultado é o que vale. Se não validarem o segundo teste, vão manter-se todos em casa, se calhar sem qualquer necessidade", refere o provedor, que não tem explicação para a discrepância nos resultados."Que mandem fazer outro teste, estamos disponíveis e queremos esclarecer a situação para o bem de todos".Ao longo da próxima semana, a Direção-Geral da Saúde garante publicar uma norma relativa ao funcionamento dos lares, onde será esclarecida a retoma das visitas. "Temos reunido com as autoridades uma vez por semana, mas as visitas ainda não foram assunto", conta Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade.O presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, João Almeida, considera que as visitas nos lares são prematuras. "Há muito risco nos encontros nesta altura ainda. Continuamos sem respostas das autoridades, mas temos procurado soluções, como videochamadas", explica o dirigente.

