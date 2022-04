Testes rápidos deixam de ser gratuitos no próximo mês

Os testes rápidos de antigénio da Covid-19 usados por profissionais vão deixar de ser comparticipados a partir do próximo domingo.A notícia é avançada na edição desta sexta-feira do Público.A comparticipação a 100%, aprovada em julho de 2021, foi renovada ao longo dos meses e termina agora a 30 de abril com o alívio das medidas da pandemia no País. Recorde-se que cada cidadão tinha direito a um número específico de testes, número esse que foi diminuindo ao longo dos meses.A partir deste dia, os utentesterão de passar a pagar para fazer o teste num laboratório ou numa farmácia, por exemplo.A realização de testes tem vindo a cair. A maioria das pessoas que se testa apresenta sintomas da doença.