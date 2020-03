"Testes, testes, testes": Presidente da Confederação das Instituições sublinha que estas não podem colapsar

Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, padre Lino Maia, sublinhou esta quarta-feira no Palácio de Belém, após reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, a importância de fazer mais testes para conter o surto de coronavírus em Portugal.O pároco disse ainda que estas instituições não podem, de forma alguma, colapsar, dado que grande parte da sociedade conta com as mesmas.Em atualização