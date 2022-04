Tiago Marques, de 18 anos, fez história ao ganhar, este domingo, a sétima medalha de ouro consecutiva nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática, nas Caldas da Rainha. Tiago é o primeiro estudante a ficar em primeiro lugar em todos os anos possíveis de participação na competição, do 6º ao 12º ano. O aluno do 12º ano no Colégio Internato Claret, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, termina a passagem pelas Olimpíadas com um registo difícil de igualar.









Tiago Mourão, da Escola Secundária de Santa Maria da Feira, 12 º ano, e Eduardo Guerreiro, da Escola Secundária João de Deus, em Faro, 12 º ano, arrecadaram as outras duas medalhas de ouro da categoria B (10 º, 11 º e 12 º anos). Já os irmãos Rafael Inácio (11 º ano) e Afonso Inácio (7 º ano), ambos da Secundária Dr. Mário Sacramento, Aveiro, ganharam medalhas de bronze.

Os vencedores das categorias A e B poderão representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Matemática, em julho, na Noruega. Podem ainda participar nas Olimpíadas da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (setembro, em Moçambique) e nas Olimpíadas Ibero-Americanas (Colômbia, em data a anunciar).