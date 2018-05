Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiago operado após oito meses de espera

Criança de três anos sofre de hidrocefalia e foi operada com sucesso.

Por Diana Santos Gomez | 08:31

Eram cerca das 11h00 de segunda-feira quando terminou, no bloco operatório do Hospital D. Estefânia, em Lisboa, a operação de Tiago Santos Guerreiro, o menino de três anos que sofre de hidrocefalia. A família esperava que a criança fosse submetida à intervenção há mais de oito meses.



Segundo a mãe, Luísa Santos, os médicos garantiram-lhe que a operação foi "um sucesso" e não está prevista, para já, outra cirurgia. O menino queixa-se de algumas dores, devido à delicada operação feita através de uma endoscopia, mas está consciente e comunica com a família.



Tiago vai ficar internado pelo menos até quarta-feira nos Cuidados Intensivos. A alta hospitalar vai depender da evolução do seu quadro clínico.



Em abril deste ano, altura em que estava prevista a primeira intervenção cirúrgica no Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), a criança não foi operada por falta de vagas nos Cuidados Intensivos, de acordo com a informação da alta médica, num caso que o CM acompanhou desde o primeiro momento. Luísa explicou que está "muito feliz com este importante passo para a melhoria da qualidade de vida do Tiago".



A consulta agendada para o dia 30 de maio pode agora alterar- -se após a cirurgia ter sido antecipada. Contactado pelo CM, o CHLC não quis prestar esclarecimentos sobre o caso.