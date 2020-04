"Tinha medo de que a febre subisse": trabalhador da CP recuperado do coronavírus recorda momentos de aflição

Hermenegildo Malhão, 62 anos, foi o primeiro habitante de Soure a ser diagnosticado com Covid-19. Trabalhador da CP, foi este sábado um dos primeiros residentes de Figueiró do Campo a fazer o teste serológico, confirmando que para já está livre da doença. Mas ainda se sente "um pouco fraco".



A confirmação de que estava infetado chegou a 17 de março, tendo recuperado em casa. Teve febre, perdeu o olfato e viveu momentos de ansiedade: "À noite tinha medo que a febre subisse e tivesse de ir para o hospital".







Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24