“Tirem as mãos de África! Parem de sufocar África: não é uma mina a ser explorada, nem uma terra a ser saqueada.” Foi desta forma veemente que o Papa Francisco denunciou esta terça-feira, em Kinshasa, na República Democrática do Congo, o “colonialismo económico” reinante em África, tão “escravizador” como o político, na primeira etapa de uma viagem de sete dias que o levará também ao Sudão do Sul.









