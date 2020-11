Titan de Leça da Palmeira deve ser desmantelado

O Titan do molhe Norte do porto de Leixões, em Leça da Palmeira, deverá ser desmantelado à semelhança do que aconteceu há anos com o Titan do molhe Sul, que está a ser restaurado e cuja intervenção estará concluída no verão do próximo ano, como anunciou hoje a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL). No entanto, ainda não é certo que o Titan do molhe Norte seja restaurado e reinstalado no mesmo local.

Nuno Araújo, presidente da APDL, afirmou ao CM que "está a ser criada uma equipa multidisciplinar que vai catalogar todas as peças daquele Titan para posterior avaliação da integridade estrutural, no próximo ano". "Só depois será possível definir uma estratégia e definir se pode ser restaurado. Mas qualquer que seja o seu futuro, ele terá sempre que ser desmantelado", confirmou o administrador. Indica ainda que aquela estrutura, com cerca de 135 anos, tem "um nível de degradação elevado".

A APDL afirma que o procedimento a executar será conhecido após o parecer da Direção Geral do Património Cultural, que estará dependente da degradação da infraestrutura. "Queremos preservar o património, mas operações de manutenção e restauro deveriam ter sido consideradas nas décadas anteriores", acrescentou Nuno Araújo. "O objetivo é reconstruir, mas para sabermos o que faremos a seguir, é preciso concretizar a catalogação de todas as peças", explicou. O processo está a ser acompanhado pela Agência Portuguesa do Ambiente.

A União de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira pede "o mesmo cuidado e tratamento que foi dado ao Titan do molhe Sul". "Este é um dia importante para a nossa comunidade, com o lançamento de um projeto no molhe Sul. Mas entristece-nos o facto de não ter havido, na apresentação pública, uma única alusão ao Titan do molhe Norte", afirmou ao CM o autarca Pedro Sousa. Considera que, "pelo respeito pela história da identidade do povo desta cidade, não podemos concordar que não se estudem outras soluções e não se faça mais uma tentativa para procurar, como previsto, uma alternativa".

O Estudo de Impacte Ambiental do Novo Terminal do Porto de Leixões, que data de julho, previa "ações de preservação 'in situ' do Titan situado no molhe Norte e, caso seja impossível, deverá ser entregue relatório à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental que justifique o desmantelamento". Esta é uma medida de minimização pelo prolongamento do quebra-mar exterior do Porto de Leixões.

Pedro Sousa deixa o apelo para que, caso não seja possível reconstruir ou instalar uma réplica no mesmo local por imperativo orçamental, se opte por uma réplica de custo inferior, a colocar na marginal de Leça da Palmeira ou noutro local a definir. Pedro Sousa indica ainda que já enviou uma carta do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, para o sensibilizar para esta matéria.

O Titan do molhe Norte é uma peça que faz parte da história e do património industrial da cidade. "Não há ninguém que visite as praias de Leça da Palmeira que não leve na memória a imagem do Titan, que está até inscrito no logótipo da freguesia. Ele representa a força da construção de um porto e de uma cidade que se foi erguendo em ambas as margens. Estas peças, únicas no mundo, devem ser preservadas nos dois molhes", concluiu o autarca Pedro Sousa.