Titan do Porto de Leixões reinaugurado no próximo fim de semana

O Titan do molhe sul do Porto de Leixões, em Matosinhos, vai ser reinaugurado no próximo fim de semana, após obras de restauro. Durante o anual Dia do Porto de Leixões, haverá visitas guiadas ao gigante guindaste de ferro, único no mundo, que tinha a capacidade de levantamento de 50 toneladas de pedra.

O restauro do equipamento, visível da praia de Matosinhos, tinha um investimento previsto de cerca de dois milhões de euros. O Titan, com cerca de 70 metros de comprimento e 13 de altura, foi um dos guindastes utilizados na construção do porto de Leixões, mas estava degradado. Foi removido, restaurado (com várias peças reconstruídas) e recolocado no molhe sul, onde será iluminado durante a noite. O acesso ao público será permitido, para já, no sábado, dia 9, das 15h00 às 19h00, e no domingo, dia 10, das 09h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

Está, entretanto, a ser realizado um estudo sobre o estado do Titan do molhe norte do Porto de Leixões, em Leça da Palmeira, mais degradado pela corrosão do mar.