Elsa Gomes, de 36 anos, entrou em trabalho de parto à porta do Hospital do Barreiro, na passada quinta-feira, depois de ter sido informada de que a Urgência Obstétrica estava encerrada.



"Como já estava com contrações, o segurança deu-me uma cadeira de rodas. Na receção disseram-me que não estavam a aceitar grávidas, porque não havia médicos", afirmou a mulher ao CM, que foi obrigada a esperar no exterior da unidade, para onde se dirigiu depois de verificar no site da instituição que o serviço estava aberto.









Ver comentários