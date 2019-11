"Tive que levar três picas": Bebé Matilde já foi vacinada contra a gripe

A bebé Matilde já foi vacinada contra a gripe. A notícia foi dada pelos pais da menina de sete meses na página de Facebook 'Matilde, uma bebé especial'.



De acordo com a publicação, a bebé que sofre de Atrofia Muscular Espinhal de tipo I, além de ter tomado a vacina da gripe na passada sexta-feira, Matilde levou ainda mais duas "picas". Uma delas foi a "injeção mensal contra o vírus das infeções respiratórias".





Matilde, que pesa atualmente mais de seis quilos, já voltou a comer "frutinha pela boca". Um tarefa que está a ser desenvolvida com a ajuda total da mãe.



Nesta publicação, os pais da menina voltam a agradecer todo o "carinho imenso" que tem sido direcionado para a filha.Recorde-se que Matilde sofre de Atrofia Muscular Espinhal de tipo I e já recebeu o tratamento conhecido por ser o "mais caro do Mundo".



Matilde tomou o Zolgensma, o medicamento mais caro do Mundo, em agosto.



Depois de a história desta menina se ter tornado pública, foi gerada uma onda de solidariedade. Os pais de Matilde, que ficaram com 2,5 milhões de euros angariados, uma vez que o Estado pagou o remédio, têm ajudado várias crianças que sofram de problemas de saúde como o da filha.