"Tivemos um acréscimo de 50% da violência doméstica em março": GNR vai seguir de perto casos durante a Páscoa

Numa conferência de imprensa conjunta, a PSP e a GNR reforçaram as medidas que entram em vigor no período da Páscoa, a partir da meia noite desta quinta-feira, dia 9 de abril, até dia 13 de abril.



A Operação conjunta "Páscoa em casa" tem início à meia noite desta quinta-feira. Operações nos principais eixos rodoviários, entradas e saídas das principais cidades, terminais rodoviários e estações rodoviárias para "atestar validade das deslocações dos cidadãos". As zonas junto ao mar, aos rios e aos jardins também vão ser alvo de patrulha pelas autoridades.





A PSP alertou para a verificação das situações de confinamento obrigatório, ou seja, situações mais graves em que as pessoas estão com coronavírus e têm que esta obrigatoriamente em casa. As autoridades sublinharam também os esforços para manter um contacto direto com as vítimas de violência doméstica em situação de maior risco.A GNR vai cumprir igualmente a intensificação do patrulhamento e a verificação do cumprimento das normas de cumprimento, nomeadamente a fiscalização de estabelecimentos comerciais. "Vamos exercer um esforço especial nas redes rodoviárias mais importantes, de acesso ao Norte e Centro do País, à Serra da Estrela, ao Algarve e aos locais que possam ser tradicionalmente de destino", acrescenta.

A Guarda Nacional Republicana está igualmente a reforçar a ação junto da população mais vulnerável como os idosos.



"Neste tempo, um tempo de Páscoa, de família, e que não havendo a impossibilidade de estar em família, a GNR, com ações de proximidade, especialmente pelo telefone, vai contactar estes idosos e vai tentar levar-lhes alguma proximidade". Esta ação faz parte de um programa lançado pela Guarda Nacional Republicana designado "65 - Longe mais Perto".



Haverá igualmente um cuidado com os casos de violência doméstica, que aumentaram 50% durante o mês de março, revelou a GNR. "Só no mês de março deste ano tivemos um acréscimo de 50% de situações de violência doméstica em igual período do ano de 2019", concluiu.



As autoridades reforçaram ainda os apelos para que os portugueses fiquem em casa nesta que é "uma Páscoa diferente".